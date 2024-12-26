Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim'den sürpriz transfer! Yeni adresi belli oldu

Fatih Terim'den sürpriz transfer! Yeni adresi belli oldu

09:4426/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdürecek. Tecrübeli teknik adamın, kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, Vitor Pereira'nın yerine Fatih Terim'i getiriyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre tecrübeli teknik direktör, bugün Suudi Arabistan'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı.

Riyad ekibi ligde 6. sırada kendine yer buldu.

#Fatih Terim
#Al Shabab
#Vitor Pereira

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD son depremler: Kandilli Rasathanesi deprem listesi (26 Aralık 2024 Çarşamba)