Son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'u çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdürecek. Tecrübeli teknik adamın, kısa süre içerisinde imza atması bekleniyor.
Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönüyor.
Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab, Vitor Pereira'nın yerine Fatih Terim'i getiriyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre tecrübeli teknik direktör, bugün Suudi Arabistan'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.
Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı.
Riyad ekibi ligde 6. sırada kendine yer buldu.