Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe bu defa Al Hilal’den transfer ediyor: İki yıldız birden!

Fenerbahçe bu defa Al Hilal’den transfer ediyor: İki yıldız birden!

15:288/07/2025, Salı
G: 8/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kadrosuna Al Nassr’dan Jhon Duran’ı katan Fenerbahçe Arabistan’da iki yıldızı daha radarına aldı. Sarı-lacivertliler Al Hilal forması giyen iki futbolcu için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

Son yıllarda yüksek maaşlı teklif yaparak Avrupa'daki oyuncuların aklını çelen Suudi Kulüpler, transfer piyasasını karıştı.


Suudi Arabistan Pro Ligi'nde beklentilerini bulamayan oyuncuların ise tekrardan Avrupa'ya dönme istekleri, birçok kulüp için fırsat yarattı.


Geçen sezonun başında Allan Saint-Maximin'i kiralayan, devre arasında Anderson Talisca'yı transfer eden ve bu transfer döneminde Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, bu fırsatı iyi kullanan takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan'da bir fırsat daha yakaladı.

Kulüpler Dünya Kupası'nda Fluminense'ye 2-1 mağlup olan Al Hilal'de, karşılaşma sonrası Malcom'un taraftarlarla sözlü tartışması yaşaması büyük yankı getirdi. Al Hilal Yönetimi, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek için yapılan görüşmelerde sona geldi.

2023 yılında Rusya temsilcisi Zenit'ten 60 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olan Malcom, geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla 44 maçta görev alırken 13 gol, 17 asistlik performans sağladı.


Suudi Arabistan temsilcisinin kadrosunda düşünmediği tek isim Malcom değil. Mavi-beyazlılar, Renan Lodi'yi de takımdan gönderme kararı aldı. 27 yaşındaki sol bek, 2023-2024 sezonunun devre arasında Marsilya'dan Al Hilal'e 23 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


Fenerbahçe ise Malcom'un serbest kalması ve Al Hilal'in Lodi için bonservis bedelini belirlemesi için bekleyişe geçti. Gerekli şartlar oluştuğunda transfer için temaslar başlayacak.


#Fenerbahçe
#Malcom
#Renan Lodi
#AL Hilal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri