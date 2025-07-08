Fenerbahçe bu defa Al Hilal’den transfer ediyor: İki yıldız birden!

Geçen sezonun başında Allan Saint-Maximin'i kiralayan, devre arasında Anderson Talisca'yı transfer eden ve bu transfer döneminde Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, bu fırsatı iyi kullanan takımlardan biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan'da bir fırsat daha yakaladı.