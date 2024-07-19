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Spor

Fenerbahçe genç yıldızın peşinde: 19 yaşında 18 milyon euro!

14:41 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:52 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe’de yıldız arayışları sürüyor. Kanat bölgesine Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir kanat oyuncusu daha almayı planlıyor. Kanarya Brezilya liginde forma giyen genç yıldız için harekete geçti. Detaylar haberimizde.

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Transfer döneminde Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe için sürpriz bir kanat transferi iddiası daha gündeme geldi.


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UOL Esporte'de yer alan habere göre, sarı lacivertli takım, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley ile ilgileniyor.


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Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi.


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 Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.


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Corinthians'ın ise genç futbolcusu için beklentisinin 18 milyon Euro'dan daha fazla olduğu kaydedildi.


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Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon Euro'luk bir bonservis belirlediği ancak şu anda söz konusu rakamdan daha az bir bedele pazarlıklara açık olduğu iddia edildi.


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Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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Wesley, Corinthians ile geçen sezon 38 maçta süre buldu.


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Sambacı yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı.


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Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Wesley'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

#Fenerbahçe
#Wesley
#Corinthians
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