Fenerbahçe’de en çok o eleştiriliyordu: Yeni takımında ‘Messi’ye döndü! O maçtaki hareketleri gündem oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Faslı golcü, yeni takımıyla çıktığı her maçta herkesi büyülemeye devam ediyor. Al-Sadd karşısında orta sahadan aldığı topla rakiplerini tek tek ipe dizen 28 yaşındaki oyuncu, yaptığı driplingler ve bitiriciliğiyle Lionel Messi'ye benzetildi.
Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde performansıyla sıkça eleştirilerin odağı haline gelen Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olduktan sonra adeta küllerinden doğdu.
28 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçlarında sergilediği etkileyici performansla sosyal medyada gündem oldu ve Lionel Messi'ye benzetildi.
Özellikle Al-Sadd karşısında yaptığı driplingler ve golü, futbolseverler tarafından "Messi vari" olarak nitelendirildi.
Al Ittihad formasıyla 4 maça çıkan Faslı golcü 3 gol 1 asist kaydetti.