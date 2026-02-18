Fenerbahçe’de en çok o eleştiriliyordu: Yeni takımında ‘Messi’ye döndü! O maçtaki hareketleri gündem oldu

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Faslı golcü, yeni takımıyla çıktığı her maçta herkesi büyülemeye devam ediyor. Al-Sadd karşısında orta sahadan aldığı topla rakiplerini tek tek ipe dizen 28 yaşındaki oyuncu, yaptığı driplingler ve bitiriciliğiyle Lionel Messi'ye benzetildi.

1 /5 Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde performansıyla sıkça eleştirilerin odağı haline gelen Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olduktan sonra adeta küllerinden doğdu.



2 /5 28 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçlarında sergilediği etkileyici performansla sosyal medyada gündem oldu ve Lionel Messi'ye benzetildi.

3 /5 Özellikle Al-Sadd karşısında yaptığı driplingler ve golü, futbolseverler tarafından "Messi vari" olarak nitelendirildi.



4 /5 Al Ittihad formasıyla 4 maça çıkan Faslı golcü 3 gol 1 asist kaydetti.

