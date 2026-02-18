Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de en çok o eleştiriliyordu: Yeni takımında ‘Messi’ye döndü! O maçtaki hareketleri gündem oldu

Fenerbahçe’de en çok o eleştiriliyordu: Yeni takımında ‘Messi’ye döndü! O maçtaki hareketleri gündem oldu

11:5318/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'den ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Faslı golcü, yeni takımıyla çıktığı her maçta herkesi büyülemeye devam ediyor. Al-Sadd karşısında orta sahadan aldığı topla rakiplerini tek tek ipe dizen 28 yaşındaki oyuncu, yaptığı driplingler ve bitiriciliğiyle Lionel Messi'ye benzetildi.

Fenerbahçe'de geçirdiği dönemde performansıyla sıkça eleştirilerin odağı haline gelen Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'a transfer olduktan sonra adeta küllerinden doğdu. 


28 yaşındaki forvet, yeni takımındaki ilk maçlarında sergilediği etkileyici performansla sosyal medyada gündem oldu ve Lionel Messi'ye benzetildi. 

Özellikle Al-Sadd karşısında yaptığı driplingler ve golü, futbolseverler tarafından "Messi vari" olarak nitelendirildi.


Al Ittihad formasıyla 4 maça çıkan Faslı golcü 3 gol 1 asist kaydetti. 


#Al Ittihad
#Al-Sadd
#En Nesyri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye yeni zam sistemi! 1999 öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 sonrasına 6 köklü değişiklik: SSK, Bağ-Kur'lular...