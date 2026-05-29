Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de kadro dışı kalmıştı: Trendyol 1. Lig ekibi o yıldızı bedava alıyor

Fenerbahçe’de kadro dışı kalmıştı: Trendyol 1. Lig ekibi o yıldızı bedava alıyor

09:5029/05/2026, Cuma
G: 29/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra haziran ayı itibarıyla boşa çıkacak olan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu için kırmızı-siyahlı yönetim resmen devreye girdi.

Süper Lig'e veda eden Fatih Karagümrük, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.


Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen'le anlaşma sağlayan İstanbul ekibi, şimdi de gözünü eski yıldızı Emre Mor'a dikti.


EMRE MOR'A TEKLİF


Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncunun menajeriyle irtibata geçen kırmızı-siyahlılar, tekliflerini sundu ve beklemeye geçti.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME



2021-22 sezonunda Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, sezon sonunda 2 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2023-24 sezonunun da ikinci yarısında 28 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. 


Karagümrük'ün Emre'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun önceliğinin Süper Lig olduğu, beklediği teklif gelmezse Karagümrük'e imza atabileceği belirtildi.

#Fenerbahçe
#Fatih Karagümrük
#Emre Mor
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta? 29 Mayıs 2026 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana İl İl Cuma Namazı Vakitleri ve Kılınışı (Diyanet İmsakiye)