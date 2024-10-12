Fenerbahçe'den Osayi ve İrfan Can Kahveci açıklaması: Sözleşme görüşmeleri ne durumda?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de Osayi ve İrfan Can'ın sözleşmeleri sezon sonu itibarıyla bitiyor.
Sarı lacivertli kulüp, her iki oyuncuyla da görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın iç transfere dair söylediklerini Vole'de aktardı.
Durmaz, Beyaz TV'ye katıldıkları programın ardından Acun Ilıcalı ile bir süre daha konuştuklarını belirtti.
Acun Ilıcalı'nın Durmaz'a söyledikleri cümleler şu şekilde:
"Biz ikisiyle de görüşüyoruz. Bırakmak aklımızın ucundan geçmez ama fiyatta enteresan şeyler olur ya da adamın ailevi bir sorunu olur gitmek isterse onu bilemem."
"İkisini de hem biz hem de hocamız çok tutuyor. Uzun yıllar beraber olmak istiyoruz. Durum bu."