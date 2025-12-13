Fenerbahçe'den sürpriz Salah hamlesi

Liverpool’da yaşadığı sorunlar sonrası kadro dışı kalan Muhammed Salah’ın adı Türkiye ile anılmaya başladı. Galatasaray’ın ilgisinin ardından Fenerbahçe’nin de Mısırlı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü.
Liverpool’da teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı anlaşmazlıklarla gündeme gelen Muhammed Salah, transfer söylentilerinin merkezine yerleşti. Avrupa futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Mısırlı oyuncunun adı, son günlerde Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte anılıyor.
Futbol Arena YouTube kanalında konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu, sarı-lacivertli kulübün Salah cephesine doğrudan bir teklif sunmadığını ancak oyuncunun Türkiye ihtimalini sorguladığını belirtti. Hamzaoğlu, sürecin daha çok bilgi alma aşamasında ilerlediğini vurguladı.
Hamzaoğlu’nun aktardığına göre; Salah, Galatasaray forması giyen Leroy Sane ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Türkiye ve Galatasaray’daki şartların konuşulduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılı kulübün yıldız oyuncuyla ciddi şekilde anıldığı öne sürüldü.
Hamzaoğlu'nun konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe, Salah'ın menajerine 'Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor mu?' diye sordu. Menajeri ise henüz karar vermediğini söyledi. Galatasaraylılara da bir haber vereyim. Salah, Leroy Sane ile telefonda görüştü. Galatasaray ve Türkiye'yi, şartları sordu. Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor çünkü. Fenerbahçe tarafından da bir yoklama var. Ama bu teklif gibi algılanmasın. Normal şeyler bunlar. Eğer Salah, Türkiye'yi düşünürse Fenerbahçe de topa girebilir hiç belli olmaz."