Fenerbahçe'den sürpriz Salah hamlesi

"Fenerbahçe, Salah'ın menajerine 'Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor mu?' diye sordu. Menajeri ise henüz karar vermediğini söyledi. Galatasaraylılara da bir haber vereyim. Salah, Leroy Sane ile telefonda görüştü. Galatasaray ve Türkiye'yi, şartları sordu. Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyor çünkü. Fenerbahçe tarafından da bir yoklama var. Ama bu teklif gibi algılanmasın. Normal şeyler bunlar. Eğer Salah, Türkiye'yi düşünürse Fenerbahçe de topa girebilir hiç belli olmaz."