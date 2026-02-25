Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldızın sakatlığı ülkesini karıştırdı! "Durumu gerçekten ciddi"

Fenerbahçeli yıldızın sakatlığı ülkesini karıştırdı! "Durumu gerçekten ciddi"

25/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe'de sakat oyuncuların günden güne artması dikkat çekerken, yıldız ismin son durumu ülkesinde de büyük endişeye sebep oldu.

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçta sakatlanan Milan Skriniar'ın kasığında kısmi yırtık tespit edilmişti.

Slovakya Milli Takımı'nın da kaptanı olan deneyimli stoperin sakatlık haberi, ülkesinde panikle karşılandı. NTV Spor'da yer alan habere göre 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması beklenen Skriniar'ın Kosova ile 26 Mart'ta oynanacak 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off turu maçına yetişememe ihtimali endişeye sebep oldu.

Slovakya basını Skriniar'ın sakatlığını şu manşetlerle duyurdu:


Sport: "Milan Skriniar'ın sağlık durumu gerçekten ciddi. Skriniar'ın Slovakya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmak için oynayacağı mart ayındaki play-off'u kaçırma riski var."

Koktejl: "Mart ayındaki play-off maçı öncesinde büyük bir sorun ortaya çıktı: Skriniar maçta oynamadı! Tahminler, uzun süre sahalardan uzak kalacağını gösteriyor"

Sport24: "Skriniar, Avrupa Ligi maçında sakatlandı. Slovak taraftarlar haklı olarak kaptanlarının yaklaşan Dünya Kupası play-off'larında yer alamayacağından korkuyorlar."

