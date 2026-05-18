Fenerbahçelileri kızdıran görüntü: Maç sonu sözleri olay oldu

Eyüpspor’un Fenerbahçe deplasmanında aldığı hayati puanın ardından Anıl Yaşar’ın tribünlere yönelik sevinci sosyal medyada gündem oldu. Genç savunmacı ise maç sonrası yaptığı açıklamada dolaşıma giren görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu savunarak taraftarlardan özür diledi.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak ligde kalmayı başardı.
Mücadelenin ardından Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar ise maç sonu görüntüleriyle gündeme geldi.
Karşılaşmada takımının attığı üçüncü gol sonrası tribünlere yönelik yaptığı sevinç gösterisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı görüntüler kısa sürede tartışma konusu olurken, genç savunmacı hakkında farklı yorumlar yapıldı.
23 yaşındaki futbolcu, maç sonrası yaptığı açıklamada sosyal medyada yayılan görüntülere tepki gösterdi. Tribünlere yönelik herhangi bir kötü hareketinin olmadığını savunan Anıl Yaşar, “Asla ağzımdan kötü bir laf çıkmadı. Eğer kırdığım, üzdüğüm insanlar olduysa özür dilerim” ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu, kendisinin yer aldığı bazı görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğunu öne sürerken, olayın farklı bir noktaya taşınmasını istemediğini belirtti.
Eyüpspor’un ligde kalmasının ardından büyük sevinç yaşadığını söyleyen Anıl Yaşar, takım olarak önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi. Genç futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biz inanılmaz bir şey başardık. Gelen 3. golle beraber inanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. İnanılmaz mutluyum. Biz takım olarak imkansızı başardık. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum. Böyle bir durumun kendi adıma gölge düşürmesini istemem. 3. golle beraber duygu patlaması yaşadım. O gol gelmese biz küme düşüyorduk."
Anıl Yaşar’ın “yapay zeka” açıklaması sosyal medya platformlarında kısa sürede gündem olurken, futbol kamuoyunda görüntülerin gerçekliği üzerine tartışmalar yaşandı.