Fenerbahçelileri kızdıran görüntü: Maç sonu sözleri olay oldu

Eyüpspor’un ligde kalmasının ardından büyük sevinç yaşadığını söyleyen Anıl Yaşar, takım olarak önemli bir başarı elde ettiklerini dile getirdi. Genç futbolcu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Biz inanılmaz bir şey başardık. Gelen 3. golle beraber inanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. İnanılmaz mutluyum. Biz takım olarak imkansızı başardık. Yaptığımız işle çok gurur duyuyorum. Böyle bir durumun kendi adıma gölge düşürmesini istemem. 3. golle beraber duygu patlaması yaşadım. O gol gelmese biz küme düşüyorduk."