Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk golcü

G: 23/01/2026, Cuma
Fenerbahçe transferde sürpriz bir adım attı. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'den 1.94 boyundaki santrfor için teklif yaptığı bildirildi.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi, Everton forması giyen Norberto Bercique Gomes Betuncal Beto için resmi teklif sundu.

27 yaşındaki Portekizli forvetin, Everton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiliz temsilcisi Everton, Beto’yu 8 Haziran 2023’te Udinese’den 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

1.94 boyundaki santrfor, Everton formasıyla bugüne kadar 96 maça çıkarken 18 gol kaydetti.

