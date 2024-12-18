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Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde engel çıktı

Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde engel çıktı

09:4318/12/2024, Çarşamba
G: 18/12/2024, Çarşamba
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Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, stoper takviyesinde yönünü Merih Demiral'a çevirmişti. Milli futbolcuda flaş bir engel çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve transferde adı sarı lacivertli takımla anılan Merih Demiral'ın, sarı-lacivertli takıma geri dönmeyi istediği iddia edildi.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Merih'in, yıllık ücretinin 10 milyon Euro olduğu ve yüksek maaşı nedeniyle Fenerbahçe'ye transferinin şu an için zor göründüğü belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, milli futbolcuyla yaz transfer dönemi için görüşmeler yapılacak. 

Arabistan temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek milli yıldız bu sezon 18 maçta forma giyerken takımına bir de gol katkısı verdi. 

Merih kariyeri boyunca, Alcanenense, Sporting B ve A takımları, Sassuolo, Alanya, Juventus ve Atalanta gibi kulüplerde görev yaptı.

#Fenerbahçe
#Merih Demiral
#Transfer

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