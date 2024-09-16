Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılma sebebini açıkladı

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz basını The Athletic'e özel açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu Fenerbahçe kariyeri, Brighton'a transferi, hedefleri ve Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ferdi Kadıoğlu'nun röportajından öne çıkan açıklamalar şöyle...
"İlk sezonda sadece bir maç oynadım. Bu doğru bir şey değil' diye düşündüm. Cocu ile Hollandaca konuşuyordum, bu yüzden iletişim kolaydı ama iki ya da üç ay sonra görevden alındı."
"Hollanda'daki küçük bir şehirden İstanbul'a taşınmak gibi büyük bir adımdı. Benim için çok büyüktü ve kolay değildi; yeni bir takım, yeni bir oyun stili. Her şey yeniydi, bu yüzden adapte olmak için zamana ihtiyacım vardı."
“Kendime ve yeteneklerime inanmaya devam ettim ve sonunda her şey yoluna girdi.”
“Ondan öğrendiğim en büyük ders oyun yönetimi. Fabian da bize bu konuda konuştu. Eğer 1-0 önde gidiyorsanız veya maç yakınsa, bazı durumlarda akıllıca hareket etmek gerekir.”
“Orada altı yıl kaldım. Çok zor bir durumdu. Taraftarlar beni seviyor, ben de kulübü gerçekten seviyorum. Bu taraftarların önünde oynamak harikaydı, özellikle büyük maçlarda. Çok gürültülü oluyordu. Bazen ıslıklıyorlar ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşlarınızın ne dediğini anlamak zor."
“Onlar futbolla uyanıyorlar ve futbolla uyuyorlar. Ama bence Avrupa Şampiyonası’ndan sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige adım atmanın zamanı gelmişti ve Brighton'ın planı gerçekten ilginçti."
"Burada oyuncuların kendini geliştirdiğini ve sonrasında daha büyük bir takıma transfer olduklarını gösterdiler. Plan harikaydı. Teknik direktör açıklamalarında çok netti. Burada olmaktan çok mutluyum."