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Futbol tarihinde görülmemiş olay: Yıldız futbolcu hakemin düdüğünü çaldı

Futbol tarihinde görülmemiş olay: Yıldız futbolcu hakemin düdüğünü çaldı

Haber Merkezi
17:503/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leicester City ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Premier Lig'in 35. haftasında Leicester City sahasında Southampton'ı konuk etti.

Karşılaşmanın 17. dakikada ev sahibi ekip Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 21. dakikasında ilginç bir an yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi David Webb, Ayew ile çarpıştıktan sonra yerde kaldı.

Bu durumu fark etmeyen oyuncular oyuna devam etti.

Hakemin yere düştüğünü fark eden Jamie Vardy o noktaya geldi.

Jamie Vardy hakemin düdüğünü çalarak oyunu durdurdu.

Hakemin tedavisi yapıldıktan sonra oyun devam etti.

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