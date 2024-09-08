Galatasaray hazırlık maçında 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 12' Sara, 27' 70' 73' Michy Batshuayi (3), 35' Yusuf Demir, 62' Mertens, ve 64' Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray-Esenler Erokspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray hazırlık maçında 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların ilk 11'i şöyle; Günay, Yunus, Sanchez, Eyüp, Berkan, Efe, Torreira, Sara, Mertens, Yusuf, Batshuayi.
Orta saha Eyüp Aydın, Erokspor karşısında stoperde Yunus Akgün ise sağ bekte oynadı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 8-3'lük galibiyetiyle sona erdi.
Galibiyeti getiren golleri dakika 12' Sara, 27' 70' 73' Michy Batshuayi (3), 35' Yusuf Demir, 62' Mertens, ve 64' Halil Dervişoğlu kaydetti.
GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇ ÖZETİ
Galatasaray - Esenler Erokspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.