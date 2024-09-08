Spor

Aslan'dan 8 gollü prova: Galatasaray Esenler Erokspor karşısında gol olup yağdı |ÖZET

20:25 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 22:20 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Galatasaray hazırlık maçında 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 12' Sara, 27' 70' 73' Michy Batshuayi (3), 35' Yusuf Demir, 62' Mertens, ve 64' Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray-Esenler Erokspor maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Galatasaray hazırlık maçında 1. Lig ekibi Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.



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Sarı-kırmızılıların ilk 11'i şöyle; Günay, Yunus, Sanchez, Eyüp, Berkan, Efe, Torreira, Sara, Mertens, Yusuf, Batshuayi.


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Orta saha Eyüp Aydın, Erokspor karşısında stoperde Yunus Akgün ise sağ bekte oynadı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele sarı-kırmızılıların 8-3'lük galibiyetiyle sona erdi.



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Galibiyeti getiren golleri dakika 12' Sara, 27' 70' 73' Michy Batshuayi (3), 35' Yusuf Demir, 62' Mertens, ve 64' Halil Dervişoğlu kaydetti.



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GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇ ÖZETİ


Galatasaray - Esenler Erokspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





#Galatasaray
#Esenler Erokspor
#Hazırlık maçı
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