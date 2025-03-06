Galatasaray iki isimle sözleşme imzaladı ancak açıklamadı! İşte nedeni

Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray'da, sürpriz bir detay ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılarda iki isimle yeni sözleşme imzalanırken bunların kamuoyuna henüz duyurulmama nedeni belli oldu. İşte detaylar...
Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, iç transferde hareketli günler geçiriyor.
Galatasaray milli futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı ile yeni sözleşme imzaladı ve Milliyet'in haberine göre her iki ismin maaşını 3 milyon Euro seviyesine çekti.
Barış Alper ve Abdülkerim ile yeni sözleşme yapılıp fotoğraf çekimleri dahi yapıldı ancak sarı-kırmızılılardan henüz konuyla ilgili resmi bir duyuru gelmedi.
Haber detayında bunun sebebinin Galatasaray'ın son dönemde yaşadığı düşüş ve oyuncuların tartışılan performansları olduğu vurgulandı. Kulübün, taraftarların tepkisinden çekindiği için Barış Alper ve Abdülkerim'le ilgili resmi açıklamanın yapılmadığı aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın Yunus Akgün'le de yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi. Yeni kontratların üst üste alınacak iyi sonuçların ardından açıklanacağı kaydedildi.