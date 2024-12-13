Galatasaray ‘’Kupa 2’’de en golcü iki takım arasında

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile 2-2 berabere kalarak 12 puanla 6. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi. Aslan aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftanın en golcü iki takımından biri konumunda. İşte detaylar.

1 /9 Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldığı 6. karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi.



2 /9 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, geride kalan altı haftayı üçer galibiyet ve beraberlikle kapattı. Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla altıncı sırada yer aldı.



3 /9 Galatasaray'ın son 2 haftasına girilen ligde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynaması matematiksel olarak kesinleşti.



4 /9 Sarı-kırmızılıların yanı sıra; İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Athletic Bilbao, Belçika'nın Anderlecht, Fransa'nın Olimpik Lyon, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının tur atlaması garantilendi.



5 /9 Oynadığı 6 maçı da kaybeden Dinamo Kiev'in ise matematiksel olarak tur atlama şansı kalmadı. Ukrayna temsilcisi, turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu.



6 /9 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftanın en golcü iki takımından biri konumunda.

7 /9 "Kupa 2"de geride kalan 6 maçta 15 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılı ekip, 36 takım arasında zirvede yer alıyor. "Cimbom" en golcü takım sıralamasında zirveyi Fransız takımı Olimpik Lyon ile paylaşıyor.



8 /9 Galatasaray'da birçok futbolcu Avrupa Ligi'nin hücum istatistiklerinde zirvede yer aldı. Dries Mertens, çıktığı 6 maçta yaptığı 5 asistle UEFA Avrupa Ligi'nin en fazla gol pası veren oyuncusu oldu.