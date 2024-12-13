Galatasaray ‘’Kupa 2’’de en golcü iki takım arasında

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö ile 2-2 berabere kalarak 12 puanla 6. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi. Aslan aynı zamanda UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftanın en golcü iki takımından biri konumunda. İşte detaylar.
Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kaldığı 6. karşılaşmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, geride kalan altı haftayı üçer galibiyet ve beraberlikle kapattı. Yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla altıncı sırada yer aldı.
Galatasaray'ın son 2 haftasına girilen ligde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynaması matematiksel olarak kesinleşti.
Sarı-kırmızılıların yanı sıra; İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Athletic Bilbao, Belçika'nın Anderlecht, Fransa'nın Olimpik Lyon, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının tur atlaması garantilendi.
Oynadığı 6 maçı da kaybeden Dinamo Kiev'in ise matematiksel olarak tur atlama şansı kalmadı. Ukrayna temsilcisi, turnuvaya veda etmesi kesinleşen ilk takım oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 6 haftanın en golcü iki takımından biri konumunda.
"Kupa 2"de geride kalan 6 maçta 15 kez fileleri sarsan sarı-kırmızılı ekip, 36 takım arasında zirvede yer alıyor. "Cimbom" en golcü takım sıralamasında zirveyi Fransız takımı Olimpik Lyon ile paylaşıyor.
Galatasaray'da birçok futbolcu Avrupa Ligi'nin hücum istatistiklerinde zirvede yer aldı. Dries Mertens, çıktığı 6 maçta yaptığı 5 asistle UEFA Avrupa Ligi'nin en fazla gol pası veren oyuncusu oldu.
Victor Osimhen, süre aldığı 4 maçta çektiği 24 şutla en fazla gol girişiminde bulunan futbolcular arasında zirvede yer aldı. Mauro Icardi 18, Barış Alper Yılmaz 17, Yunus Akgün 16, Gabriel Sara ise 14 şutla zirveyi zorluyor.