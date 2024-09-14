Galatasaray-Rizespor maçında kural hatası mı var? Neden 6 oyuncu değişikliği yapıldı?

Süper Lig'in 5. haftasında Galasaray sahasında Rizespor'u ağırladı. Mücadelede Galatasaray ve Rizespor 6 oyuncu değişikliği yapınca, mücadelede kural hatası yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Fakat işin aslı daha sonra ortaya çıktı. Peki Galatasaray ve Rizespor neden 6 oyuncu değişikliği yaptı?
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım, 5-0 kazandı.
Karşılaşmada yaşanan bir detay ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
Hem Galatasaray hem de Rizespor mücadele esnasında 6 oyuncu değişikliği yaptı.
Beş oyuncu değiştirme hakkı bulunurken, altı oyuncunun değiştirilmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Hatta Galatasaray-Rizespor maçında bu yüzden kural hatası yapıldığı iddia edildi.
Fakat işin aslı bu şekilde değil.
Kurallara göre; bir oyuncu beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan çıkarsa, bir ekstra değişiklik hakkı kazanılıyor.
Galatasaray-Rizerspor maçının 38. dakikasında Osimhen ile çarpışan Husniddin Alikulov, oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.
Bu yüzden Rizespor +1 oyuncu değişikliği hakkı kazanırken, rakibi Galatasaray da aynı şekilde +1 oyuncu değişikliği hakkı kazanmış oldu.
Kurallar gereği her iki takımın değişiklik sayısı 5'den 6'ya çıkmış oldu ve ilk defa bu kural Türkiye'de uygulanmış oldu.
Yani Galatasaray-Rizespor maçında kural hatası yapılmadı.