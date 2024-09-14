Spor

Galatasaray-Rizespor maçında kural hatası mı var? Neden 6 oyuncu değişikliği yapıldı?

Haber Merkezi
22:07 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:16 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Süper Lig'in 5. haftasında Galasaray sahasında Rizespor'u ağırladı. Mücadelede Galatasaray ve Rizespor 6 oyuncu değişikliği yapınca, mücadelede kural hatası yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Fakat işin aslı daha sonra ortaya çıktı. Peki Galatasaray ve Rizespor neden 6 oyuncu değişikliği yaptı?

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

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Mücadeleyi sarı kırmızılı takım, 5-0 kazandı.

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Karşılaşmada yaşanan bir detay ise izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.


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Hem Galatasaray hem de Rizespor mücadele esnasında 6 oyuncu değişikliği yaptı.


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Beş oyuncu değiştirme hakkı bulunurken, altı oyuncunun değiştirilmesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.


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Hatta Galatasaray-Rizespor maçında bu yüzden kural hatası yapıldığı iddia edildi.


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Fakat işin aslı bu şekilde değil.

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Kurallara göre; bir oyuncu beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan çıkarsa, bir ekstra değişiklik hakkı kazanılıyor.


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Galatasaray-Rizerspor maçının 38. dakikasında Osimhen ile çarpışan Husniddin Alikulov, oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı.


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Bu yüzden Rizespor +1 oyuncu değişikliği hakkı kazanırken, rakibi Galatasaray da aynı şekilde +1 oyuncu değişikliği hakkı kazanmış oldu.


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Kurallar gereği her iki takımın değişiklik sayısı 5'den 6'ya çıkmış oldu ve ilk defa bu kural Türkiye'de uygulanmış oldu.


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Yani Galatasaray-Rizespor maçında kural hatası yapılmadı.

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#Galatasaray
#Rizespor
#Süper Lig
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