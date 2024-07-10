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Spor

Galatasaray yıldız ismi bitirdi: İşte bonservisi ve maaşı

10:42 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:15 - 10/07/2024 Çarşamba
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayarak dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci transferini de noktalamak üzere. İşte ayrıntılar...

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Yeni sezonda da şampiyon olup 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.




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Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha noktalıyor.





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Sabah'ın haberine göre Galatasaray, bir süredir girişimlerde bulunduğu Guela Doue transferini bitirdi.



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Haberde Galatasaray'ın Guela Doue için Rennes'e 9 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.





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Sarı-Kırmızılıların Guela Doue ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.




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Öte yandan Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beke yıllık 1.2 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.



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Guela Doue'nin bu hafta Avusturya kampına dahil olacağı vurgulandı.

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Son 1 yıldaki çıkışıyla dikkat çeken Guela Doue, söz konusu periyotta piyasa değerini 23 katına çıkardı.





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Transfermarkt verilerine göre 21 yaşındaki futbolcunun güncel değeri 7 milyon euro.

#Galatasaray
#Transfer
#Guela Doue
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