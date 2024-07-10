Galatasaray yıldız ismi bitirdi: İşte bonservisi ve maaşı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayarak dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci transferini de noktalamak üzere. İşte ayrıntılar...
Yeni sezonda da şampiyon olup 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.
Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha noktalıyor.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, bir süredir girişimlerde bulunduğu Guela Doue transferini bitirdi.
Haberde Galatasaray'ın Guela Doue için Rennes'e 9 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Sarı-Kırmızılıların Guela Doue ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beke yıllık 1.2 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.
Guela Doue'nin bu hafta Avusturya kampına dahil olacağı vurgulandı.
Son 1 yıldaki çıkışıyla dikkat çeken Guela Doue, söz konusu periyotta piyasa değerini 23 katına çıkardı.
Transfermarkt verilerine göre 21 yaşındaki futbolcunun güncel değeri 7 milyon euro.