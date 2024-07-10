Galatasaray yıldız ismi bitirdi: İşte bonservisi ve maaşı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayarak dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, ikinci transferini de noktalamak üzere. İşte ayrıntılar...

1 / 9 Yeni sezonda da şampiyon olup 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.







2 / 9 Michy Batshuayi'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha noktalıyor.









3 / 9 Sabah'ın haberine göre Galatasaray, bir süredir girişimlerde bulunduğu Guela Doue transferini bitirdi.





4 / 9 Haberde Galatasaray'ın Guela Doue için Rennes'e 9 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.









5 / 9 Sarı-Kırmızılıların Guela Doue ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.







6 / 9 Öte yandan Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beke yıllık 1.2 milyon euro ödeyeceği kaydedildi.





7 / 9 Guela Doue'nin bu hafta Avusturya kampına dahil olacağı vurgulandı.

8 / 9 Son 1 yıldaki çıkışıyla dikkat çeken Guela Doue, söz konusu periyotta piyasa değerini 23 katına çıkardı.







