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Galatasaray'da yaprak dökümü! Üç isimle yollar ayrılıyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! Üç isimle yollar ayrılıyor

10:568/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Galatasaray'da son dönemlerde yapılan transferlerden istenen verim alınamamıştı. Sarı-kırmızılı yönetim, üç isimle yollarını ayırma kararı aldı. Gönderilecek oyuncuların bonservisleri belirlenirken menajerlere de yüzde 10 pay verileceği öne sürüldü.

Galatasaray hem sezon başında hem de kış transfer döneminde bazı transferlerde karavana attı.


Fotomaç'ta yer alan habere göre bu isimlerin başında Elias Jelert, Ismael Jakobs ve Carlos Cuesta geliyor. Jelert için 9 milyon Euro ödendi. 2 milyon Euro da bonus maddesi var.

Sarı-kırmızılılar, sol bek Jakobs'u ise hiçbir şart olmadan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı. 1 milyon Euro kiralama bedeli ödendi. Sezon sonunda da 8 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.

Sarı-kırmızılılar, devre arasında da Cuesta için 8 milyon Euro bonservis bedelini kasasından çıkardı.

Üç oyuncu için kasadan çıkan para tam tamına 26 milyon Euro... Üç oyuncudan da istenilen verim alınamadı. Taraftarların ve camianın daha fazla tepkisini çekmek istemeyen yönetim, üç isimle de yollarını ayıracak.

Menajerlere talimat verildi. Üç oyuncu için de 5'er milyon Euro bonservis bedeli belirlendi. Bu oyuncular satılırsa 11 milyon Euro zarar yazacak.

Yönetim, oyuncuların maaşlarından ve kasaya sıcak para sokmak için zarardan kar planlaması yaptı. Ancak camiada bu transferleri yapan isimlere tepkiler çok fazla. Galatasaray yönetimi, bu oyuncuların satılması halinde menajerlere satıştan yüzde 10 da pay önerdi.

#Galatasaray
#Carlos Cuesta
#Ismail Jakobs
#Elias Jelert

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