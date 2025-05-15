Galatasaray’da yeni kaleci netleşti: Tüm takımı sosyal medyadan takibe aldı!

Galatasaray’da Muslera’nın ardından kaleye geçecek isim netleşiyor. Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan yıldız isim takımdakileri sosyal medya hesabından takibe aldı. Detaylar haberimizde.
Galatasaray’da yeni sezonda kaleye geçecek isim netleşiyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda Uruguaylı kaleci Muslera’ya veda edecek.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Marcin Bulka, Mauro Icardi, Mario Lemina, Álvaro Morata, Ismail Jakobs ve Przemyslaw Frankowski'yi takip etmeye başladı.
Bu konuya ilişkin Sports Digitale Youtube kanalında Şansal Büyüka, Galatasaray'ın gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. Büyüka'nın açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray, transferde büyük hamleler yapacak. Sağdan, soldan adamlar almayacaklar."
"Fernando Muslera gidiyor. Trabzonspor maçından sonra zaten veda konuşması yaptı.
Muslera'nın yerine Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka'nın adı geçiyor.
Ben çok izlemedim ama inandığım insanlardan iyi görüşler alıyorum."
25 yaşındaki 1.99'luk kaleci, Fransız ekiplerinden Nice forması giyiyor. Marcin Bulka'nın sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.