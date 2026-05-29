Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Beşiktaş'ın eski oyuncusu kiralanıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu için harekete geçildi.
Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralı sonrası yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların gündemine genç yıldız geldi.
Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Torino forması giyen Emirhan İlkhan Galatasaray'ın transfer listesine dahil oldu.
Beşiktaş altyapısından yetişerek dikkat çeken Emirhan'ın yerli statüsünde oynayabilmesi ve yüksek potansiyeli nedeniyle teknik direktör Okan Buruk tarafından da olumlu rapor aldığı belirtildi.
Cimbom'un Torino ile yakın zamanda sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan Emirhan için kiralama formülü üzerine çalıştığı aktarıldı.
Geride kalan sezonda 22 karşılaşmada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.