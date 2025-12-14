Galatasaray’ın galibiyeti sonrası olay açıklama: ‘O hastalığı geri geldi’

"Her sene bir kahraman yaratmayı biliyor Galatasaray. 2 sene üst üste Icardi, ondan sonra Osimhen, bu sene de sanki Leroy Sane bu iki ismin de önüne geçmiş durumda gibi duruyor. Son haftalarda ortaya koyduğu performans hakikaten etkileyici. Bugün yine iyi maçlarından birini oynadı.







