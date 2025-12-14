Galatasaray’ın galibiyeti sonrası olay açıklama: ‘O hastalığı geri geldi’

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Sarı-kırmızılıların yeni bir kahraman yarattığını söyleyen Yağcıoğlu, özellikle rakip takımın ilk yarıdaki performansını sert bir dille eleştirdi.
Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın 4-1'lik Antalyaspor galibiyetini TRT Spor'da değerlendirdi. Yağcıoğlu'nun yorumlarından satır başları şöyle:
"Her sene bir kahraman yaratmayı biliyor Galatasaray. 2 sene üst üste Icardi, ondan sonra Osimhen, bu sene de sanki Leroy Sane bu iki ismin de önüne geçmiş durumda gibi duruyor. Son haftalarda ortaya koyduğu performans hakikaten etkileyici. Bugün yine iyi maçlarından birini oynadı.
10-11. dakikada zaten maç bitti. Baktığımız zaman oyuna özellikle ilk 45 dakika Galatasaray kendi arasında maç yapmış olsaydı daha fazla yorulabilirdi. Antalyaspor hiçbir şey yapmadı yani arkadaş! Kimse kızmasın, kimse de alınmasın. Antalyaspor ilk yarıda sahada var mıydı yok muydu belli değildi. Belki ilk devre 4-5 olurdu.
Fakat daha sonra Galatasaray'ın son dönemdeki moda olan o hastalığı geri geldi. Bunu bir şekilde Türkiye liginde tolere ediyorsun ama Avrupa'da edemiyorsun. Galatasaray ilk 45 dakikada oyunu kopardı kopardı, koparamadı... Ligde devam eder ama Avrupa'da bu sıkıntıyı yaşar.
Bence şöyle bir sebep olabilir; orta saha Lemina diye bas bas bağrıyor. Galatasaray önde baskı yapmayı çok seven bir takım, bunu İlkay, Yunus ve Torreira üçlüsüyle sürekli yapamıyor. Bunu yapamadığın zaman da rakipler yavaş yavaş çıkmaya başlıyor, Galatasaray geri koştuğunda da ofansif gücü, oyuna hükmetmesi azalıyor.
Okan hoca buna çözüm bulmak zorunda ya da arada sırada bekleyeceksin kardeşim. Arada sırada dinleneceksin, biraz geri çekileceksin, ikinci bölgede bekleyeceksin ve bunu Avrupa'da mutlaka yapmak zorundaydı, yapmadı ve zararını gördü ama ligde bir şekilde tolere edip kazanırsın."