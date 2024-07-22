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Spor

Galatasaray'ın ikinci etap kamp kafilesi açıklandı

13:58 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:09 - 22/07/2024 Pazartesi
AA

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kamp çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılıların kafilesinde takımdan ayrılması beklenen üç isim ve izinli olan Davinson Sanchez yer almadı.

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Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmaları kafilesi açıklandı.










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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kamp çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılıların kafilesinde takımdan ayrılması beklenen üç isim ve izinli olan Davinson Sanchez yer almadı.







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Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya gitti.





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İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı takım, Liezen bölgesinde 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak.




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Galatasaray, bu kamp döneminde İtalya'nın Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak.


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Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, Kazımcan Karataş ve Taylan Antalyalı ile izinli olan Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.





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Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:


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Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Avusturya
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