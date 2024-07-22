Galatasaray'ın ikinci etap kamp kafilesi açıklandı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kamp çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılıların kafilesinde takımdan ayrılması beklenen üç isim ve izinli olan Davinson Sanchez yer almadı.

1 / 8 Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmaları kafilesi açıklandı.



















2 / 8 Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, kamp çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılıların kafilesinde takımdan ayrılması beklenen üç isim ve izinli olan Davinson Sanchez yer almadı.













3 / 8 Galatasaray Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışması için Avusturya'ya gitti.









4 / 8 İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-kırmızılı takım, Liezen bölgesinde 27 Temmuz Cumartesi gününe kadar kamp yapacak.







5 / 8 Galatasaray, bu kamp döneminde İtalya'nın Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık maçı oynayacak.



6 / 8 Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, Kazımcan Karataş ve Taylan Antalyalı ile izinli olan Davinson Sanchez kamp kadrosunda yer almadı.









7 / 8 Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

