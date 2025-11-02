Galatasaraylı yıldız oyuncuya sert sözler: 'Aynaya bakacaksın'

"Yarın akşam Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var. Hangi takım kazanırsa puan kazancı 10 puan arkadaşlar. O maç da golsüz biterse bana sürpriz olur. Yarınki maç da golsüz biterse size de 'Helal olsun' diyeceğim."