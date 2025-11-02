Galatasaraylı yıldız oyuncuya sert sözler: 'Aynaya bakacaksın'

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, sarı kırmızılı oyuncuya sert sözlerle yüklendi.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşma sonrasında Nihat Kahveci, Kontraspor'da maçı değerlendirdi. Kahveci şu ifadeleri kullandı:
"Maç öncesinde 'Golsüz biterse bu maç bana sürpriz olur' dedim. Maç önüne dönsek aynı cümleyi kurarız."
"Yarın akşam Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var. Hangi takım kazanırsa puan kazancı 10 puan arkadaşlar. O maç da golsüz biterse bana sürpriz olur. Yarınki maç da golsüz biterse size de 'Helal olsun' diyeceğim."
"Barış Alper konusunda... Kimse boşuna ıslıklanmıyor. Kimse boşuna alkışlanmıyor. Her iki durumda da aynaya bakacaksın. 'Ben neden alkışlanıyorum ey ayna, ben neden ıslıklanıyorum ey ayna' diyeceksin."
"Barış Alper beklenilen değil, Yunus beklenilen değil, Osimhen'i buluşturamıyorsun topla, Sane tarafını kullanmıyorsun. Galatasaray nasıl üretsin?"