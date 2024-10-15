Galatasaraylı yıldızın ortaya çıkan görüntüsü tepki çekti

Galatasaray'ın yıldız ismi halı sahada maç yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendisini riske atan golcü oyuncuyu eleştirdi.
Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin ortaya çıkan bir görüntüsü tepki çekti.
31 yaşındaki futbolcu, bir halı sahada görüntülendi.
Fanatik'in yayınladığı videoda Batshuayi'nin halı sahada maç yaptığı görüldü.
Batshuayi, halı saha maçının ardından birlikte oynadığı gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Michy Batshuayi'nin kendisini riske atarak halı sahada oynamasını sorumsuzluk olarak nitelendiren sarı-kırmızılı taraftarlar, golcü oyuncuyu eleştirdi.
Sezon başında transfer edilen Batshuayi, Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile forma mücadelesi veriyor.
Galatasaray'da 12 maça çıkan Belçikalı futbolcu, 4 gol atıp 2 asist kaydetti.