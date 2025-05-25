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Galatasaraylı yöneticilerden Göztepe deplasmanında transfer pazarlığı

Galatasaraylı yöneticilerden Göztepe deplasmanında transfer pazarlığı

14:5425/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
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Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, İzmir'de transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sezonun flaş ismi, dün akşam da Galatasaray savunmasını sık sık zor durumda bırakan Romulo, Aslan'ın radarına takılmış durumda.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan sarı-kırmızılıların, Göztepe deplasmanında fırsatı kaçırmayıp Romulo için pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

Fanatik'te yer alan habere göre Brezilya'dan kiralık getirdiği Romulo'nun bonservisini devre arasında 2.5 milyon Euro'ya alan Göztepe'nin 23 yaşındaki forveti bırakmaya niyeti yok.

Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı, Sambacı'nın iştahını kabartmış durumda ve Galatasaray'ın ilgisine oldukça sıcak yaklaşıyor.

Galatasaray'ın da Romulo'nun bonservisi için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Bu durumda Göztepe yetkililerinin tutumu, bu transferde belirleyici unsur olacak gibi görünüyor.

Bir yandan Osimhen'in bonservisini almaya çalışan Cimbom'da, diğer taraftan sakatlığını atlatan Icardi yeni sezona kadar hazır olmaya çalışacak, ayrıca Milan'dan kiralanan Alvaro Morata'nın da devre arasına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Ancak bu isimlerden Morata'nın yaz döneminde Galatasaray'dan ayrılabileceği ifade ediliyor.

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