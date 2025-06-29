Galatasaraylıları korkutan gelişme: Leroy Sane mahsur kaldı

Bayern Münih'ten transfer edilen ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Alman ekibinde forma giymeye devam eden Galatasaraylı Leroy Sane korkuttu. Alman yıldız Orlando'da mahsur kaldı. İşte detaylar...

1 /4 Bayern Münih takımı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Flamengo ile oynayacağı maç öncesi talihsizlik yaşadı.

2 /4 Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane'nin de yer aldığı kafile havalimanında mahsur kaldı.

3 /4 Orlando'da bulunan Bayern Münih, karşılaşmanın oynanacağı Miami'ye gidecekti fakat şehirdeki fırtına uçuşa engel oldu.