Gardi'den çarpıcı sözler! Ali Koç'la çalışmama nedenini açıkladı

"Sayın Ali Koç ile Nisan 2019'da bir araya geldim. Bu görüşmenin ardından Eljif Elmas'ın bonuslar dahil 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satışını organize ettim ancak bu transferin ardından Sayın Koç'un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim."