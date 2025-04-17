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Gardi'den çarpıcı sözler! Ali Koç'la çalışmama nedenini açıkladı

Gardi'den çarpıcı sözler! Ali Koç'la çalışmama nedenini açıkladı

09:4817/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Özellikle Galatasaray için aracı olduğu yıldız transferlerle dikkatleri üzerine çeken İtalyan menajer George Gardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çalışmama sebebini duyurdu.

Son yıllarda Galatasaray'a getirdiği yıldız futbolcularla dikkat çeken menajer George Gardi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la çalışmama kararı aldığını belirten George Gardi, bu kararın sebebini Türkiye Gazetesi'ne şöyle açıkladı:

"Sayın Ali Koç ile Nisan 2019'da bir araya geldim. Bu görüşmenin ardından Eljif Elmas'ın bonuslar dahil 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satışını organize ettim ancak bu transferin ardından Sayın Koç'un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim."

Gardi, Galarasaray'a Icardi, Mertens, Torreira, Osimhen ve Morata gibi yıldız oyuncuları getirmişti.

İtalyan menajere sarı-kırmızılı taraftarın da ilgisi büyük...

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