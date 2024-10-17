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Gedson Fernandes için geliyorlar: Kapıyı araladı!

Gedson Fernandes için geliyorlar: Kapıyı araladı!

14:3317/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile dikkatlerini üzerine çeken Gedson Fernandes 12 resmi maçta 11 başlayan 6 gol, 1 asist kaydetti. 25 yaşındaki yıldız performansıyla Portekiz Milli Takımı'nın yeniden radarına girdi. İşte detaylar.

﻿Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran 12 resmi maçta 11 başlayan 6 gol, 1 asist yapan Gedson Fernandes, Portekiz Milli Takımı'nın da yeniden radarına girdi.


Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, geçtiğimiz günlerde "Gedson Fernandes için milli takım kapısının aralandığını söyleyebilirim" açıklamasını yaparken 25 yaşındaki yıldız da gözünü kasım ayındaki milli araya çevirdi.


Takvim'de yer alan habere göre; Portekizli yetkililer pazar günkü Tümosan Konyaspor maçında İstanbul'a gelecek ve tribünde Gedson'un performansını takip edecek.


Etkili performansını sürdürmeyi hedefleyen Gedson, 6 yıllık aranın ardından milli takıma yeniden çağrılmayı istiyor.


2 kez A milli formayı giyen Gedson Fernandes, son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya ile oynanan hazırlık maçında 22 dakika görev almıştı.


#Gedson Fernandes
#Beşiktaş
#Roberto Martinez

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