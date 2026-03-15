Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği’ne konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı. Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Corendon Alanyaspor maçında kart cezasını tamamlayan Franco Tongya, Demirel'in görev vermesi durumunda Beşiktaş'a karşı oynayabilecek. Bir ay süren sakatlığının ardından iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün ise Beşiktaş maçı öncesi takımla çalışmalara başladı. Gençlerbirliği - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

2 /21 Ligdeki son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 12. sırada girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, kuruluşunun 103. yılını kutladığı haftada Beşiktaş'ı yenerek hem galibiyet özlemini sonlandırmayı hem de küme düşme hattıyla puan farkını açmayı amaçlıyor.



3 /21 18 gün süren Levent Şahin döneminden sonra teknik direktörlük görevine bu sezon ikinci kez Volkan Demirel'i getiren başkent temsilcisi, son maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.



4 /21 Natura Dünyası Gençlerbirliği, 2 puan alabildiği son 3 haftada gol sevinci yaşayamadı. Corendon Alanyaspor maçında kart cezasını tamamlayan Franco Tongya, Demirel'in görev vermesi durumunda Beşiktaş'a karşı oynayabilecek.

5 /21 Bir ay süren sakatlığının ardından iyileşme sürecine giren Oğulcan Ülgün ise Beşiktaş maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.



6 /21 Konuk ekip Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı ve haftaya 46 puanla 4. sırada girdi. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde hedef yeni bir seri yakalamak.

7 /21 Siyah-beyazlıların ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray derbisinde sona erdi. Ankara deplasmanında 3 puan hedefleyen Beşiktaş, kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.



8 /21 Beşiktaş'ta iki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan, Ankara deplasmanında kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı olacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da kart ceza sınırında yer alıyor.



9 /21 BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK? Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı. Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.



10 /21 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, HAKEM KİM?

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Futbolseverler bu heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.



11 /21 Bu sezon Beşiktaş'a konuk olduğu Süper Lig maçını 2-1 kazanan Gençlerbirliği'nin, bu rekabette üst üste iki galibiyet aldığı tek süreç aynı zamanda duble yaptığı tek sezon olan 2000/01'deydi.

12 /21 Gençlerbirliği'ne konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, bu deplasmanda üst üste 3+ galibiyet aldığı son seriyi Ağustos 2005-Ekim 2008 arasında yakaladı (4G).



13 /21 Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son üç maçı gol yemeden kazanan Beşiktaş, bu şekilde üst üste dört galibiyet aldığı son seriyi Nisan 2002-Mayıs 2003 arasında yakaladı.



14 /21 İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Gençlerbirliği, İstanbullu rakipleri karşısında üst üste dört iç saha galibiyeti aldığı son seriyi Ekim 1965-Mart 1966 arasında yakaladı.



15 /21 Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, üst üste 3+ dış saha galibiyeti aldığı son seriyi Nisan-Ağustos 2023 arasında Şenol Güneş yönetiminde yakaladı (5G).



16 /21 Süper Lig'deki son iki maçı 0-0 sona eren Gençlerbirliği (vs Alanyaspor & Kayserispor), Ocak 1990'dan bu yana üst üste üç golsüz beraberlik almıyor.



17 /21 Bu sezon skor avantajı yakaladığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden iki takım Gençlerbirliği (16) ve Beşiktaş (16). Siyah-beyazlılar bu puanların 3'ünü sezonun ilk yarısındaki Gençlerbirliği karşılaşmasında 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2-1 mağlup olarak bıraktı.



18 /21 2026 senesinde Süper Lig'de en fazla toplam (150) ve isabetli şut (56) çeken takım olan Beşiktaş, aynı zamanda bu süreçte rakiplerine en az toplam (84) ve isabetli şut (23) fırsatı tanıyan ekip konumunda.



19 /21 Gençlerbirliği'nin bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig maçında galibiyet golünü atan Franco Tongya, Herve Tum'dan (2011/12) bu yana Ankara ekibinin formasıyla bir sezonda siyah-beyazlıların filelerini hem iç sahada hem de deplasmanda havalandıran ilk oyuncu olmak istiyor.

20 /21 Bu sezon Süper Lig'de hem 60+ şut çeken (64) hem de 60+ şut pası veren (64) tek oyuncu olan Orkun Kökçü, geride kalan 25 haftada Beşiktaş'ın kaydettiği şutların %31'inde pay sahibiydi (128/411).