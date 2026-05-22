Hakan Safi’nin Yönetim Kurulu listesi belli oldu: İşte o çok konuşulan sürpriz isimler..

14:1722/05/2026, Cuma
Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesinde hareketlilik sürerken, başkan adayı Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi de netleşti. İşte o isimler...

Seçim sürecine kısa süre kala açıklanan listede iş dünyası ve spor camiasından dikkat çeken isimler yer aldı.


HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan.


Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ.


Fenerbahçe’de başkanlık yarışının önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi beklenirken, adayların projeleri ve yönetim kadroları camiada yakından takip ediliyor.


