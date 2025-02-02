Hollanda Ligi'nin 21. haftasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Heerenveen-Fortuna Sittard maçında bir takım 12 kişiyle mücadele etti ve ardından golü buldu. Teknik direktör Robin van Persie o anları şaşkınlıkla izledi.
Hollanda Ligi'nin 21. haftasında Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Heerenveen sahasında Fortuna Sittard'ı konuk etti.
Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada oldukça ilginç bir an yaşandı.
Mücadelenin 87. dakikasında Fortuna'da 80 ve 8 numaralı oyuncular oyundan alınıp yerine 30 ve 5 numaraları oyuncular girecekti.
Ancak değişiklik sırasında 20 numaralı oyuncu sanki oyundan çıkıyormuş gibi saha kenarına geldi.
80 numaralı oyuncu, sahadan ayrılmak için kenara geldiğinde 30 ve 5 numaralı oyuncular da oyuna dahil oldu.
80 numaralı oyuncu, oyundan çıktı
Fakat 20 numaranın oyundan alındığı düşünülürken, aslında o teknik direktöründen talimat almak için kenara gelmişti ve daha sonra oyuna devam etti.
Çıkması gereken 8 numaralı oyuncu da çıkmayınca, Fortuna Sittard sahada 12 kişi mücadele etti.
Karşılaşma Fortuna'nın kale vuruşuyla başladı. 12 kişi oynayan takım, atak yaptı ve Heerenveen kalesi yakınlarından taç atışı kazandı.
Hakemler durumu fark etti ve 8 numaralı oyuncunun oyundan çıkması istendi.
Karşılaşma 11'e 11 taç atışı ile başladı ve Fortuna köşe vuruşu kazandı.
90. dakikada bu köşe vuruşundan gelen golle skor 2-2 oldu.
Mücadele de bu şekilde sona erdi.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, "12 karşı 11, buna izin verildiğini bilmiyordum" ifadelerini kullandı.