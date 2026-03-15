İlginç tesadüf: Arda Güler'in attığı golde herkes bu detayı konuşuyor

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta 68 metre uzaklıktan şık bir gol kaydeden milli futbolcu Arda Güler'den golü yiyen kaleci Matias Dituro ile ilgili çarpıcı bir tesadüf ortaya çıktı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in La Liga'da dün akşam oynanan Elche maçında attığı gol futbol gündemine damgasını vurdu. Arda, 4-1 galip geldikleri maçta 68 metreden fileleri havalandırarak sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.
Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kaleci Matias Dituro'nun çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye 68 metre uzaklıktan attığı gol ile maçın skorunu belirledi.
Milli futbolcunun attığı bu gol ise kaleci Dituro'yla ilgili ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı. 38 yaşındaki file bekçisi futbol tarihinin en uzaktan atılan golleri listesinde ilk 3'te bulunuyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre Arjantinli kaleci 25 Nisan 2017'de Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.
Bu arada Dituro'nun yolu Süper Lig^den de geçmişti. Arjantinli eldiven 2023-24 sezonunda Fatih Karagümrük forması giydi ve kırmızı siyahlı takımda 11 maça çıktı.