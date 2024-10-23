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İmzalar atıldı: Eski Fenerbahçeliler aynı takımda buluştu

İmzalar atıldı: Eski Fenerbahçeliler aynı takımda buluştu

14:3823/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen iki golcü isim aynı takımda buluştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş forması giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mert Nobre'nin yeni rotası Makedonya oldu.

Mert Nobre, Moussa Sow'un sportif direktörlüğünü yaptığı Makedon ekibi Gostivar'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kulübün açıklamasında “Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forvet olarak oynayan, Genclerbirliği, Altay ve Corum FK gibi önemli Türk takımlarını yöneten Mert Nobre, yeni teknik direktörümüz olarak getirildi. 2024/2025 sezonunun geri kalanında kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” dendi.


Gostivar’daki tek tanıdık isimler Türk futbolunun unutulmaz golcüleri değil. 

Takımda Erten Ersu, Nabil Dirar ve Alper Potuk forma giyiyor.


Takım 2024-25 sezonunda ilk 10 hafta itibariyle 17 puanla lider Rabotnicki’nin beş puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Mert Nobre
#Moussa Sow

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