İmzalar atıldı: Eski Fenerbahçeliler aynı takımda buluştu

Kulübün açıklamasında “Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forvet olarak oynayan, Genclerbirliği, Altay ve Corum FK gibi önemli Türk takımlarını yöneten Mert Nobre, yeni teknik direktörümüz olarak getirildi. 2024/2025 sezonunun geri kalanında kendisine yeni görevinde başarılar dileriz” dendi.



