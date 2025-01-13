Jose Mourinho'dan başkan Ömer Korkmaz'a yanıt: 'İyi bilmesi gerekiyor'

'Bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor'

"Henüz takım istediğim seviyede değil. Bugün düzgün bir maç oldu. Konya'nın oynama şeklini seviyorum. Sonuçtan dolayı mutlu veya üzgün olanlar var ama iyi bir maç oldu. Üzücü ki Türkiye'de her maç böyle değil, bazı maçların kaderi önceden belirlenmiş oluyor."