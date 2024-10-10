Jose Mourinho'dan oyuncularla özel toplantı: 'Endişeye kapılmayın'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenmanda sarı lacivertli oyuncularla özel bir toplantı yaptı.
Fenerbahçe milli ara sonrasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Bu karşılaşma için çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho, yuncularla özel bir toplantı yaptı.
Portekizli teknik adam, milli aranın ardından başlayacak zorlu fikstüre dikkat çekerken, oyuncularına uyarılarda bulundu.
Fanatik'te yer alan habere göre; Jose Mourinhho şu ifadeleri kullandı:
"Bu süreç öncesinde hataları en aza indirmek için çalışmamızı gereken çok şey var. Oyun sistemimizi iyice oturtmamız gerek."
"İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak bunlara takılı kalamayız. Böyle durumlarda, iyi bir profesyonel olduğumuzu gösterip, sahada bir reaksiyon vermemiz gerek."
"Her zaman dediğim gibi, büyük bir galibiyet beni Ay’a çıkarmaz."
"Aynı şekilde büyük bir mağlubiyet de hayatı cehenneme çevirmez."
"Haftada 3 kez sahaya çıkmaya alışmış olmanız gerek. Elimizde kaliteli bir kadromuz var."
"Hiç kimse, ‘Ben neden oynamıyorum’ endişesine kapılmasın. Hazır olan herkese şans gelecek."