|
Spor

Jose Mourinho'yu çıldırtan olay: Süper Lig'de ilk sarı kartını gördü

23:01 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:07 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında sarı kart gördü. Oldukça agresif görülen Mourinho'nun hakemlere olan öfkesi dikkat çekti.

1/ 7

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında sarı kart gördü. Oldukça agresif görülen Mourinho'nun hakemlere olan öfkesi dikkat çekti.

2/ 7

 Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakem kararlarına tepki gösterdi.

3/ 7

Oyunun sürekli durmasına isyan eden Mourinho, saha kenarında 4. hakeme tepki gösterdi. Portekizli teknik adamın, 'böyle futbol oynanmaz' dediği iddia edildi.

4/ 7

Mourinho uyarıların ardından kendi alanına geri dönerek tribünlere hakemleri şikayet etti.

5/ 7

Portekizli çalıştırıcı saha kenarında yaptığı hareketlerle hakemlere olan tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.

6/ 7

Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında 15. dakikada sarı kart gördü.

7/ 7

Deneyimli teknik adam, rakip takım oyuncularının zamana oynadığı anlara da bu şekilde tepki gösterdi.

#Mourinho
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
1 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?