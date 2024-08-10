Jose Mourinho'yu çıldırtan olay: Süper Lig'de ilk sarı kartını gördü

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında sarı kart gördü. Oldukça agresif görülen Mourinho'nun hakemlere olan öfkesi dikkat çekti.
Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk Süper Lig maçına çıktı. Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında sarı kart gördü. Oldukça agresif görülen Mourinho'nun hakemlere olan öfkesi dikkat çekti.
Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakem kararlarına tepki gösterdi.
Oyunun sürekli durmasına isyan eden Mourinho, saha kenarında 4. hakeme tepki gösterdi. Portekizli teknik adamın, 'böyle futbol oynanmaz' dediği iddia edildi.
Mourinho uyarıların ardından kendi alanına geri dönerek tribünlere hakemleri şikayet etti.
Portekizli çalıştırıcı saha kenarında yaptığı hareketlerle hakemlere olan tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.
Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçında 15. dakikada sarı kart gördü.
Deneyimli teknik adam, rakip takım oyuncularının zamana oynadığı anlara da bu şekilde tepki gösterdi.