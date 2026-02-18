Juventus efsanesi Del Piero’dan Galatasaraylı yıldız için flaş açıklama: ‘Onda acımasızlık var’

Galatasaray’ın Juventus’u 5-2’lik skorla sürklase ettiği maçın ardından Alessandro Del Piero’dan flaş açıklamalar geldi. Juventuslu oyuncuların forma aidiyetini sorgulayan efsane isim, Victor Osimhen’i örnek gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti.
Bu skor sonrası sarı-kırmızılılar tur için büyük bir avantaj elde ederken mücadelenin yankıları sürmeye devam ediyor.
1993-2012 yılları arasında Juventus forması giyen ve kulübün efsaneleri arasına ismini yazdıran Alessandro Del Piero, Galatasaray'a övgüler yağdırdı.
Mücadeleyi Sky Sport Italia'da yorumlayan İtalyan eski futbolcu, "Osimhen'in kalitesi var, tükenmeyen enerjisi ve hırsı var. Peki, neden Juventus oyuncuları o formayı giydiklerinde, o duyguyu aktaramıyorlar? Osimhen, Galatasaray formasıyla sahada o duyguyu aktarıyor.
Çok büyük karakter ve lider. Victor Osimhen gibi oyuncuların varlığı bile insana korku verir. Sadece 1 şut attı değil mi? Ama korku verir işte. Onda acımasızlık var, onda kalite var. Asla durmuyor..." dedi.
Del Piero, ayrıca "Galatasaray, mükemmel bir maç oynadı. Lero Sane ve Icardi yedek kulübesindeydi, birkaçını saymak gerekirse ama kim oynarsa oynasın olağanüstü bir performans sergiledi. Juve'den daha iyi oynadılar" ifadelerini kullandı.