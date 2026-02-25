Juventus - Galatasaray Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Galatasaray, Avrupa kupalarında Juventus'a karşı genel olarak üstünlük sağlıyor. Daha önce Juventus ile 7 kez karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 3'er galibiyet ile beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.





Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez fileleri sarsarken, 9 kez topu ağlarında gördü.



