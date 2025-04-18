Karim Benzema'yı çıldırtan maç: İki golü sayılmadı takımı önemli virajda kaybetti

Karim Benzema'nın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, karşılaştığı Al Fateh takımına 2-0 yenildi. Mücadele içerisinde iki gol atan Benzema'nın attığı bu goller geçerli sayılmadı. Fransız yıldız, şampiyonluk yolunda aldıkları bu mağlubiyet sonrasında adeta çılgına döndü.

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2 /7 Karim Benzema'nın takımı Al-İttihad, son haftaların yaklaştığı şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Küme düşme hattına yakın olan Al-Fateh ile karşılaşan Al-İttihad sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

3 /7 Benzema maçın ilk yarısında takımının eşitlik golünü atmıştı ancak hakem pozisyonun öncesinde penaltı tespit ettiği için penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Fabinho gole çeviremedi.

4 /7 İkinci yarıda yeniden eşitliği sağlayan Benzema bu kez VAR'a takıldı. Benzema'nın golü ofsayt uyarısı sebebiyle yeniden iptal edildi.

5 /7 Benzema'nın ofsayt tespit edildiği pozisyonda ekranlara gelen görüntü eleştiri konusu oldu. Yıldız oyuncu ofsayt olmadığını iddia etti.

6 /7 Kalan dakikalarda bir gol daha atan Al Fateh karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.