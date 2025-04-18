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Karim Benzema'yı çıldırtan maç: İki golü sayılmadı takımı önemli virajda kaybetti

Karim Benzema'yı çıldırtan maç: İki golü sayılmadı takımı önemli virajda kaybetti

00:2118/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Karim Benzema'nın formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad, karşılaştığı Al Fateh takımına 2-0 yenildi. Mücadele içerisinde iki gol atan Benzema'nın attığı bu goller geçerli sayılmadı. Fransız yıldız, şampiyonluk yolunda aldıkları bu mağlubiyet sonrasında adeta çılgına döndü.

Karim Benzema'nın takımı Al-İttihad, son haftaların yaklaştığı şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Küme düşme hattına yakın olan Al-Fateh ile karşılaşan Al-İttihad sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Benzema maçın ilk yarısında takımının eşitlik golünü atmıştı ancak hakem pozisyonun öncesinde penaltı tespit ettiği için penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Fabinho gole çeviremedi.

İkinci yarıda yeniden eşitliği sağlayan Benzema bu kez VAR'a takıldı. Benzema'nın golü ofsayt uyarısı sebebiyle yeniden iptal edildi.

Benzema'nın ofsayt tespit edildiği pozisyonda ekranlara gelen görüntü eleştiri konusu oldu. Yıldız oyuncu ofsayt olmadığını iddia etti.

Kalan dakikalarda bir gol daha atan Al Fateh karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Suudi Arabistan Ligi'nde puan durumu.

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