Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili herkesi şaşırtan detay! Sözleşmesindeki maaşı ortaya çıktı

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili herkesi şaşırtan detay! Sözleşmesindeki maaşı ortaya çıktı

11:0030/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin bu sezon Benfica'dan renklerine bağladığı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia paylaşıldı. Milli futbolcunun sözleşmesindeki maaşı ortaya çıktı. İşte herkesi şaşırtan o detay...

Fenerbahçe'nin en sansasyonel transferlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun kulüple olan sözleşmesi hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle yaptığı anlaşmada maaşının 1907 TL olduğu belirtilirken, tüm ticari anlaşmanın eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ye ait holding ile yapıldığı aktarıldı.

Benfica'dan bonservisi 22.5 milyon Euro'ya alınan yıldız oyuncu için TFF'ye yapılan bildirimde ücretinin 1907 TL olduğu kaydedilirken Safi Holding ile Kerem arasında imzalanan imaj hakkı sözleşmesi ise yıllık vergiler dahil 7 milyon Euro tutarında.

4 yıllık anlaşmanın karşılığı ise toplam 28 milyon Euro.

#Kerem Aktürkoğlu
#Fenerbahçe
#Sözleşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Eylül Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?