Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden kazanacağı rakımı açıkladı.
Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.
Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Galatasaray'ın açıklamasında, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Benfica'ya transfer olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, 42 tane de asist katkısı sağladı.