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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu

09:20 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:02 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden kazanacağı rakımı açıkladı.

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Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Kerem Aktürkoğlu, 2029 yılına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek.

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Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Galatasaray'ın açıklamasında, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Benfica'ya transfer olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın 2020 yılında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma ile 179 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 46 gol atan 25 yaşındaki futbolcu, 42 tane de asist katkısı sağladı.

#Galatasaray
#Benfica
#Kerem Aktürkoğlu
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