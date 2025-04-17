Konferans Ligi'nde geceye eski Galatasaraylılar damga vurdu: Büyük sürprizin kapısından dönüldü!

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Albert Riera'nın takımı Celje, Fiorentina ile oynadığı ilk maçta 2-1 yenilmişti. Rövanş karşılaşmasında büyük bir sürprize imza atmak isteyen Riera'nın ekibi gecenin en çok konuşulan takımı oldu.

1 /7 Galatasaray'daki yardımcı hocalığı sonrasında Olimpija, Bordeaux ve Celje'de çalışan İspanyol teknik direktör Albert Riera'nın gelişimi devam ediyor. Riera, Hırvatistan ekibi Celje ile Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselirken bu aşamada İtalyan devi Fiorentina'ya elendi.

2 /7 İlk maçı 2-1 kaybeden Riera'nın takımı ikinci maçta 2-1 öne geçse de skoru koruyamadı. Avrupa medyası, İspanyol teknik adamın ilerleyen zamanlarda büyük takımlarda görev yapabileceğinin altını çizdi.

3 /7 Albert Riera, 2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giymiş ve şampiyonluklar yaşamıştı. İspanyol yıldız futbola veda ettikten sonra bir süre Fatih Terim'in yardımcısı olarak görev yapmıştı.

4 /7 Fiorentina'nın Celje'yi elediği maçta Moise Kean yine yıldızlaştı. Kean, Alberto Gilardino'dan bu yana bir sezonda tüm müsabakalarda 21'den fazla gol atan ilk Fiorentina oyuncusu oldu.

5 /7 Fiorentina'nın Konferans Ligi yarı finalindeki rakibi İspanyol temsilcisi Real Betis olacak.

6 /7 Real Betis de Konferans Ligi çeyrek finalinde Bialystok takımını eledi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen İspanyol ekibinde beraberliği sağlayan Bakambu geri dönüşe izin vermedi. Betis, ilk maçı 3-1 kazanmış ve önemli bir avantaj sağlamıştı.