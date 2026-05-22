Leroy Sane'ye efsane isimden şok sözler: "Galatasaray'da bile..."

Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı. Bu davet efsane ismi memnun etmezken Sane hakkında çarpıcı sözler sarf etti.
Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak 26 futbolcu resmen açıklandı. Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane de Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından davet alan isimlerden oldu. Ancak Sane'nin milli takıma çağrılmasına bazı tepkiler geldi.
Almanların efsane futbolcusu Lothar Matthaus, Leroy Sane'nin Dünya Kupası kadrosuna çağrılmasına tepki gösterdi. Bild'deki "Lothar geht los" programına açıklamalarda bulunan Matthaus şu ifadeleri kullandı:
"(Sane'nin Almanya formasıyla çıktığı son 4 maçta 2 gol atıp, 3 asist yapması) Bunların hepsi kulağa oldukça iyi geliyor, ama kimlerle oynuyorduk?"
"Milli takımla Slovakya'ya karşı dünya standartlarında bir maç çıkardı. Diğer oyuncular daha iyi performans göstermişse, altı veya yedi maçtan sadece birini çok iyi oynamak Dünya Kupası'na aday gösterilmek için yeterli mi?"
"Galatasaray'da bile düzenli olarak ilk 11'de oynamıyor. Beklentilerin çok altında kaldı. Taraftarlar bazen stadyumda onu kutluyor ve adını haykırıyorlar, ancak genel olarak memnun değiller."
"Nagelsmann'ın onu belki de diğer oyunculardan daha uzun süredir tanıyor olması, adaylık için belirleyici faktör olmamalı. Leroy'u tanıyor ve onunla başa çıkabiliyor, ancak bu şu anda bir sebep olmamalı."
"(Köln forması giyen Said El Mala için yorumu) On iki ay önce hala üçüncü ligde oynayan bir oyuncu için gol rekoru muazzam. Şimdi neredeyse Köln'ü küme düşmekten kurtarıyor, bu yüzden onu seçerdim."