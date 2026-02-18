Lizbon’da karanlık gece! Vinicius Jr. sahayı terk etmek istedi, maç 10 dakika durdu!

Konuyla ilgili maç sonrası birçok isim açıklama yaptı. Olayın merkezinde yer alan Vinicius, "Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını tıkamaları gerekir ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar. Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Ayrıca bu tamamen işe yaramayan, kötü uygulanmış bir protokoldü. Özellikle büyük bir galibiyetten sonra ve manşetlerin Real Madrid hakkında olması gerekirken bu gibi durumlarda yer almaktan hoşlanmıyorum ama bu gerekli." ifadelerini kullandı.