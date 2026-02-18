Lizbon’da karanlık gece! Vinicius Jr. sahayı terk etmek istedi, maç 10 dakika durdu!

Real Madrid'in zaferiyle sonuçlanan Benfica maçı, Gianluca Prestianni'nin ırkçı saldırı iddialarıyla gölgelendi. Vinicius'un sahadan çıkmak istediği anlarda devreye Jose Mourinho girdi. İşte detaylar.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Real Madrid maçında kıyamet koptu. Real Madrid'in Vinicius Jr.'ın attığı golle 1-0 kazandığı karşılaşmaya ırkçılık tartışması damga vurdu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica-Real Madrid maçında kıyamet koptu. Real Madrid'in Vinicius Jr.'ın attığı golle 1-0 kazandığı karşılaşmaya ırkçılık tartışması damga vurdu.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da Vinicius'u sahaya dönmesi için ikna ettiği anlar yayına yansıdı. Yaklaşık 10 dakika duran maç daha sonra devam etti.
Konuyla ilgili maç sonrası birçok isim açıklama yaptı. Olayın merkezinde yer alan Vinicius, "Irkçılar her şeyden önce korkaktır. Ne kadar güçsüz olduklarını göstermek için formalarıyla ağızlarını tıkamaları gerekir ama teorik olarak onları cezalandırmakla yükümlü olan başkalarının koruması altındalar. Bugün yaşanan hiçbir şey benim hayatımda ya da takımımın hayatında yeni değil. Gol sevincimden dolayı sarı kart gördüm. Hala nedenini anlamıyorum. Ayrıca bu tamamen işe yaramayan, kötü uygulanmış bir protokoldü. Özellikle büyük bir galibiyetten sonra ve manşetlerin Real Madrid hakkında olması gerekirken bu gibi durumlarda yer almaktan hoşlanmıyorum ama bu gerekli." ifadelerini kullandı.
Vinicius'un takım arkadaşı Kylian Mbappe ise "Irkçı biri olan Gianluca Prestianni, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmeli. Böyle biri Avrupa'nın büyük turnuvasında nasıl oynayacak, buna nasıl izin vereceğiz? Vinicius'a gittim ve o an ne yapmak istediğini sordum. Sahadan çıkmak istediğini belirtti. O ne isterse onu yapacaktık. Biz onun arkasındayız." şeklinde konuştu.
"Vinicius, Benficalı Prestianni'nin kendisine maymun diye hakaret ettiğini söyledi. Prestianni ise ona ib.. dediğini söyledi."
Fede Valverde ise "Bir şey söylemek için ağzını tişörtünle kapatıyorsan belli ki çok çirkin bir şey söylemek istiyorsun. Söylediği şey çok aşağılıkça bir şeydi." ifadelerini kullandı.
İkisiyle de konuştum. Vinicius bana bir şey söylüyor, Prestini ise bambaşka bir şey. Prestini'ye yüzde 100 inandığımı söylemek istemiyorum fakat Vinicius'un bana anlattıklarının doğru olduğunu da söyleyemem, söyleyemem. Bilmiyorum... Bildiğim tek şey, gol atılana kadar harika bir maçtı. Gerçekten harika bir maçtı.
Vinicius sadece kendisinin veya Mbappe'nin atabileceği bir gol attı ve bu stadyumdaki 60.000 seyircinin öfkesini üzerine çekmek yerine, takım arkadaşları tarafından omuzlarda taşınmalıydı. Olay bu kadar basit.
Vinicius Junior'a kutlamanın farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün efsanelerinden biri Eusebio ve o siyahi bir oyuncu. Benfica ırkçı bir kulüp değil."