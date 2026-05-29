Mahmut Uslu 3 futbolcuyu açıkladı: Hangi isimler Fenerbahçe’ye transfer olacak?

09:50 29/05/2026, Cuma
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın listesinde bulunan ve daha önce de sarı lacivertli kulüpte önemli görevlerde yer alan Mahmut Uslu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, HT Spor'da açıklamalarda bulundu. Gündeme yönelik konuşan Uslu, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe'nin oyuncu eksikliğini gidermediler. Stoper eksiğin vardı, almadın. Santrforun vardı, gönderdiniz; yerine adam almadınız. Transfer yapmadıkları hâlde çok ciddi paralar harcandı.”

“Bu sene şampiyonluk sözü veriyoruz. Ya herro ya merro. Fenerbahçe'de bu sene şampiyonluk olmazsa daha büyük bir kaos olur. O yüzden Aziz Yıldırım bu sorumluluğun altına giriyor.”

“Yeni hocayla görüşme yapılıyor. Yabancı veya yerli... Onda kimsenin endişesi olmasın. Biz bu sene şampiyon yapacak adamı getireceğiz. Yabancı olur, Türk olur, uğraşıyoruz. Yabancılarda 1 yıllık anlaşmayı kabul eden var, onda soru işaretleri var bizde. 2-3 senelik kontrat istiyor adam. Düzenini bozup buraya gelecek. Adam niye gelsin? Bunu da herhalde kamuoyu takdir ediyor.”

“Muriqi Türkiye'yi bilen bir arkadaşımız. Ruhu da var, iyi bir oyuncu. Öbürü Lewandowski kendisini ispat etmiş, belirli bir yaşa gelmiş bir oyuncu. Eğer Suudi Arabistan olmazsa, bunlar olabilir. Ama şu anda bunlarla ilgili somut bir şey yok."

“Şu anda bence Muhammed Salah arayışımız yok, sağ kanatta oynuyor o. Zaten gelmez buraya. Benim aldığım istihbarat Arabistan'a gidiyor. Öyle bir düşünce oldu ama konuşma bilmiyorum, belki de yapmıştır Aziz Yıldırım. Ben hakikaten bilmiyorum.”

