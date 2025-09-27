Yeni Şafak
tvnet
Mauro Icardi'den kilo açıklaması

Mauro Icardi'den kilo açıklaması

Selman Ağrıkan
09:3527/09/2025, السبت
G: 27/09/2025, السبت
Yeni Şafak
Galatasaray'da Alanyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Mauro Icardi, mücadelenin ardından fiziksel durumu hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de 7'de 7 yaptı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetti. Arjantinli yıldız, Alanyaspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 5’e çıkardı.

Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonuna galibiyeti değerlendirdi ve fiziksel durum hakkındaki eleştirilere cevap verdi. 32 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle:

"Galibiyet serisine devam ediyoruz ve bizim için önemli olan bu... Çok da zor bir maçtı. Öne geçtikten sonra skoru korumayı bildik ve hatalarımıza bakıp ders çıkaracağız. Salı günü çok önemli bir maçımız var." 

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada ben de görüyorum. Fiziğimle ilgili bazı şeyler konuşuluyor. En son 15-20 sene önce 77 kiloydum ama bu yorumlar önemli değil. Bu hazırlık sürecinde çok kas kütlesi kazandım ama en önemlisi gollerimle beraber takıma yardımcı olabilmem." 

"Bizi çok önemli bir maç bekliyor. Orada en iyi takımlara karşı oynuyoruz. İyi bir sonuç almak istiyoruz. İki sene önce Bayern Münih'e karşı çok iyi maç çıkartarak bu yeteneğimizi göstermiştik."

