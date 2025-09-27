Mauro Icardi'den kilo açıklaması

"Kendimi çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada ben de görüyorum. Fiziğimle ilgili bazı şeyler konuşuluyor. En son 15-20 sene önce 77 kiloydum ama bu yorumlar önemli değil. Bu hazırlık sürecinde çok kas kütlesi kazandım ama en önemlisi gollerimle beraber takıma yardımcı olabilmem."