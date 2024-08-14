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Spor

Milli futbolcu İngiltere'ye gidiyor: 6 milyon euro'ya anlaşıldı

21:43 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:57 - 14/08/2024 Çarşamba
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A Milli Takım forması da giyen genç golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

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Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım takımdan ayrılıyor.



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NTV Spor'da yer alan habere göre milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.





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İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.


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22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.


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Ligue 1 ekibi Rennes'de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 asist yaptı.

#A Milli Futbol Takımı
#Norwich City
#Bertuğ Yıldırım
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