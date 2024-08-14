Milli futbolcu İngiltere'ye gidiyor: 6 milyon euro'ya anlaşıldı

A Milli Takım forması da giyen genç golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım takımdan ayrılıyor.
NTV Spor'da yer alan habere göre milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.
İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.
22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.
Ligue 1 ekibi Rennes'de 28 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol atarken 2 asist yaptı.