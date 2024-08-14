Milli futbolcu İngiltere'ye gidiyor: 6 milyon euro'ya anlaşıldı

A Milli Takım forması da giyen genç golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar...

1 / 5 Geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Hatayspor'dan Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım takımdan ayrılıyor.





2 / 5 NTV Spor'da yer alan habere göre milli golcü, İngiltere Championship takımlarından Norwich City ile anlaşmaya vardı.









3 / 5 İngiliz ekibi, Bertuğ Yıldırım için Rennes'e 6 milyon euro bonservis ödeyecek.



4 / 5 22 yaşındaki golcü oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.

