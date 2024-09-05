Montella EURO 2024'ten elenmemize sebep olan hataları açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile futbolcu Çağlar Söyüncü, Galler maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Montella, bu yaz düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmemize sebep olan hataları açıkladı.
A Milli Takımımız, Uluslar Ligi ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella ile futbolculardan Çağlar Söyüncü basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Böyle bir turnuva geçirdiğimiz için gururluyuz. Son maçta daha farklı bir skorla ilerleyebilirdik ama hayalimizi durdurmak zorunda kaldık. bütün futbolcularıma verdikleri performans için teşekkür ediyorum. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Tanıdıklarım ve tanımadıklarım insanlar İtalya'da kendi ülkeleri elendikten sonra bizi destekledi."
"Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz. Eylül ayı futbolcular için kritik bir aydır. Maç ritmi oynayarak kazanılabiliyor. Premier Lig'in ne kadar zor bir lig olduğunu biliyoruz."
"Galler'in oyuncularının bir çoğu orada oynuyor. Böyle bir maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz bazen ama yarın için en iyi şekilde hazırlandık ve saatleri sayıyoruz."
"Biraz zamana ihtiyacımız var. Bizim ligimizde futbol çok fazla duraksıyor. Tempoyu yakalayamıyoruz. Bence bunu geliştirmeliyiz. Bazı takımlarımız Avrupa'da oynuyor. Umarım sonuna kadar giderler. Onların orada devam etmesi milli takım için de iyi. Ben korkan bir tip değilim. Gençleri hemen takıma monte eden biriyim. Bu durumlarda gelebilecek fırsatları geri tepmiyoruz. Hollanda maçında rakip oyuncuların istatistiklerine baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde başrolde oynamışlardı."
"Çok güzel duygular yaşadığımız bir Avrupa Şampiyonu oldu. Birden çok duyguyu yaşadık ama son maçımızda iki tane net hata vardı. O hatalardan bir tanesi verilmeyen kırmızı kart ve 2. golde yapılan faul. Onlar olmasa belki daha farklı olurdu. Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Ben genel olarak oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seviyorum. Kadromdaki futbolcuların en iyisini seçiyorum. Gelecek zamanda bütün futbolcuları değerlendirmemiz gerekiyor."
Çağlar Söyüncü ise şöyle konuştu:
"Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonada takımımız tüm ülkemizi gururlandırdı. Takım arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedeflerimiz var. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yeni hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz."
"Son turnuvada taraftarımızın ne kadar istekli olduğunu gördük. Dünya Kupası'na uzun süredir gidemiyoruz. İnşallah bu jenerasyonla oraya gitmek en büyük hedefimiz. Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız. Yarından itibaren her şeyimizi vermeye hazırız."