Montella EURO 2024'ten elenmemize sebep olan hataları açıkladı

"Çok güzel duygular yaşadığımız bir Avrupa Şampiyonu oldu. Birden çok duyguyu yaşadık ama son maçımızda iki tane net hata vardı. O hatalardan bir tanesi verilmeyen kırmızı kart ve 2. golde yapılan faul. Onlar olmasa belki daha farklı olurdu. Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Ben genel olarak oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seviyorum. Kadromdaki futbolcuların en iyisini seçiyorum. Gelecek zamanda bütün futbolcuları değerlendirmemiz gerekiyor."