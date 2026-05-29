Montella’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran yanıt: ‘Özlüyorsunuz’

14:3329/05/2026, Cuma
2026 Dünya Kupası dev heyecanı öncesinde ay-yıldızlı ekibimizi dev turnuvaya hazırlayan teknik direktör Vincenzo Montella, kariyer planlaması hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın turnuva sonrası için bir numaralı hedefi olduğu iddia edilen İtalyan çalıştırıcı, kulüp takımı çalıştırmaya dair açık kapı bıraktı.

2026 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, geleceği ve kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, A Spor'a konuştu.


Kariyer planlaması sorulan tecrübeli çalıştırıcıya, adının bir kulüple anıldığı hatırlatıldı. Montella ise, "Bir hoca olarak sahanın kokusunu özlüyorsunuz" cevabını verdi.


Federasyon ile sözleşme yenilediğinde Dünya Kupası hayalini kurduklarına da dikkat çeken A Milli Takım Teknik Direktörü, "Sonunda bunu da başardık. Hocalık kısımlarına gelirsek; evet sahayı özlüyoruz ama Milli Takım'da olmak inanılmaz gurur verici" diye konuştu.


Vincenzo Montella'nın adı, son günlerde Fenerbahçe ile anılıyordu. İtalyan çalıştırıcının, sarı lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım'ın transfer gündeminde olduğu iddia ediliyordu.


